حمدي نور الدين: برنامج إدارة السياحة الرياضية الأول من نوعه بالكليات المناظرة

خلال متابعته للامتحانات..

تفقد الدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، امتحانات برنامج إدارة السياحة الرياضية، والذي يأتي بالتعاون والمشاركة بين كليتي التربية الرياضية والسياحة والفنادق، تحت إشراف أ.د أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق، وأ.د حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية.

يأتي ذلك بحضور أ.د مجدي عبد العليم، الأستاذ بقسم إدارة الفنادق بكلية السياحة والفنادق، ود. أنور إيهاب، منسق البرنامج بكلية التربية الرياضية، ود. إسلام السيد، منسق البرنامج بكلية السياحة والفنادق.

وأوضح “نور الدين”، أن برنامج إدارة السياحة الرياضية هو البرنامج الأول من نوعه بالكليات المناظرة، ويهدف إلى دمج المجال الرياضي بالسياحي، لإتاحة فرص أكبر للخريجين في سوق العمل بعد التخرج، مؤكدًا أن خريج كلية السياحة والفنادق، والذي يعمل بعد التخرج بالفنادق والقري السياحية سيكون مؤهلًا رياضيًا وبدنيًا، فضلًا عن خريجي كلية التربية الرياضية المؤهلين رياضيًا، ولهم خبرات بالتدريب وإصابات الملاعب، وستكون فرص عملهم بالمناطق السياحية متاحة بشكل أكبر، لإلمام الخريج بمتطلبات العمل السياحي والفندقي، مما يسهم في إتاحة فرص عمل أشمل لخريجي البرنامج.

واطمأن عميد الكلية على حسن سير الاختبارات، موجهًا بتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال الامتحانات، كما تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه أكد د. أنور إيهاب، أن برنامج إدارة السياحة الرياضية، هو برنامج خاص بمصروفات، ومعتمد من المجلس الأعلي للجامعات، ونظام الدراسة به طبقًا لنظام الساعات المعتمدة، بواقع ١٣٢ ساعة، مقسمة على ٨ فصول دراسية، ويدرس بالبرنامج هذا العام ٣٣ طالبًا وطالبة، نظرًا لحداثة البرنامج وتطبيقه للعام الأول، مشيرًا إلى تعدد المقررات التي يدرسها الطالب لتشمل مقررات لغات، وحاسب آلي، وتدليك، وإصابات ملاعب، وتدريب رياضي، وألعاب جماعية، وألعاب منازلات، كما يشمل مقررات الإدارة الرياضية، وتنظيم وإدارة الدورات الرياضية عمليًا ونظريًا وتطبيقيًا.

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