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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

إيناس عبد الدايم تشارك في مؤتمر نابولي الأول لوزراء الثقافة بالمنطقة الأورومتوسطية

صدى البلد

توجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إلى مدينة نابولى، تلبية لدعوة وزارة الثقافة الإيطالية للمشاركة فى فعاليات مؤتمر نابولي لوزراء الثقافة في المنطقة الأورومتوسطية -الاجتماع الأول لوزراء الثقافة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجنوب- والمنعقد يومي الخميس والجمعة 16 و17 يونيو الجاري بهدف تعزيز ودعم الشراكة في المجالات الثقافية بين دول الاتحاد الأوروبي والجنوب.

 

قالت عبد الدايم إن المؤتمر يمثل خطوة هامة على طريق تنفيذ المزيد من مشروعات التعاون بين دول الأورومتوسطي والجنوب في المجالات الثقافية والإبداعية وصون التراث ورعاية المبدعين، مشيدة على تواجد وتمثيل العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال.

 

وأوضحت أن حضور الثقافة والإبداع المصري في المحافل الدولية يعكس الريادة الحضارية للوطن ويؤكد تأثيره إقليميا وعالميا.
 

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حماية التراث 
 

 

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد دورته الأولى بالتنسيق بين وزير الثقافة الإيطالى ورئاسة الاتحاد الأوروبي في فرنسا ويشارك به وزراء الثقافة بدول الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط بجانب عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية منها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC، اليونسكو، مؤسسة الإيكروم "المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية"، ويناقش عدة موضوعات منها تعزيز مجالات الثقافة والتراث كصالح مشترك بين الدول والمنظمات المشاركة، حماية التراث من الاتجار غير المشروع، وضع سياسات التنمية للثقافة والاقتصاد الإبداعي في ضوء أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، تأثير تغير المناخ على الثقافة والتراث تمهيدا لمؤتمر COP27 في مصر، الفرص التي يقدمها برنامج ايرازموس لدعم المواهب في مجال الثقافة والفنون وصقل مهاراتهم.

وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم الاتحاد الأوروبي الإبداع المصري وزير الثقافة الايطالى ليونسكو

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