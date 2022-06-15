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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الجمعة.. الكاتب العراقي سنان أنطون يناقش أعماله بفرع تنمية المعادي

صدى البلد

تنظم مكتبة تنمية فرع المعادي، ندوة لمناقشة وتوقيع أعمال الكاتب الكبير سنان أنطون، وذلك يوم الجمعة المقبلة في تمام السابعة مساء، وتناقشه وتدير اللقاء الكاتبة الصحفية كارولين كامل.

 

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سيرة ذاتية
 

سنان أنطون؛ شاعر وروائي وأكاديمي عراقي. يعتبر من أبرز الروائيين العرب. تتناول رواياته الأربع المنشورة (إعجام، وحدها شجرة الرمان، يا مريم، فهرس) تاريخ العراق والأحداث التي عصفت بالعراقيين في العقود الأخيرة. ترجمت أعماله إلى أكثر من 16 لغة وحازت على جوائز عالمية. وصفه الكاتب الأرجنتيني آلبرتو مانغويل بأنه «واحد من كبار كتاب الرواية في عصرنا».

صدر لـ سنان أنطون ديوان شعر بعنوان موشور مبلل بالحروب عن دار ميريت، القاهرة 2004، رواية بعنوان إعجام عن دار الآداب عام 2003، أخرج فيلماً تسجيلياً بعنوان «حول بغداد» عام 2004، وصدرت له رواية وحدها شجرة الرمان عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، عام 2010. وصدرت بطبعات أخرى عن منشورات الجمل.

كما صدرت له رواية "يا مريم" عن مجزرة كنيسة النجاة وترشحت لـجائزة البوكر العربية ووصلت للقائمة القصيرة وكانت عن دار الجمل لعام 2012 .

ترجمت رواية إعجام من قبل الكاتب وربيكا جونسون ونشرتها دار سيتي لايتس في سان فرانسيسكو عام 2007، وترجمت مجموعة من أشعاره إلى الإنكليزية ونشرتها دار هاربر ماونتن برس عام 2007، كما ترجمت روايته «إعجام» ونشرت بالنرويجية والألمانية والبرتغالية والإيطالية.

سنان أنطون الكاتب العراقي سنان أنطون مكتبة تنمية كارولين كامل وحدها شجرة الرمان

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