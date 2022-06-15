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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار الشروق تعلن صدور رواية بار ليالينا للكاتب أحمد الفخراني

صدى البلد

أعلنت دار الشروق عن صدور رواية "بار ليالينا" للكاتب أحمد الفخراني. 

ومن أجواء الرواية: "يلجأ الكومبارس نوح الرحيمي إلى حيلة يتسلل عبرها إلى بار ليالينا الذي يقتصر رواده على نخبة من المثقفين؛ أملا في أن يفهم عبر محاكاتهم، السر الذي جعله مجرد رجل أحمق محدود القدرات وحوَّلهم إلى أشخاص فائقي الذكاء، فيتنكر في شخصية منتج سينمائي ثري.
كما تتضمن محتوى الرواية "عندما تنكشف حقيقته تقرر جماعة بار ليالينا طرده، لكنه يرفض المغادرة فيقررون التسلي بخداعه عبر حيلة تمنعه من الرجوع إلى البار وتحوِّله إلى مزحة يتندرون بها، بعد عشرين عامًا يقرر نوح العودة للانتقام".

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سيرة ذاتية

أحمد الفخراني؛ روائي وصحفي مصري، صدرت له خمس روايات منها: «إخضاع الكلب» عام 2021، «بياصة الشوام» التي حصلت على المركز الأول لجائزة ساويرس فرع شباب الأدباء عام 2020، ورواية «ماندورلا» التي حصلت على المركز الثاني عام 2016. والمجموعة القصصية «مملكة عصير التفاح»، بالإضافة إلى كتاب «في كل قلبٍ حكاية» بورتريهات، وديوان «ديكورات بسيطة» بالعامية المصرية. 

كما ينشر أحمد الفخراني مقالاته في صحف ومواقع مصرية وعربية.

أحمد الفخراني روايةبار ليالنا بار لياليا دار الشروق إخضاع الكلب

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