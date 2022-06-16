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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: مصر أكبر دولة في العالم تنفذ تدريبات عسكرية مشتركة ..فيديو

اللواء الدكتور سمير
اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن مصر أكبر دولة في العالم تنفذ تدريبات عسكرية مشتركة ، حتى أن هناك دولا كبرى تقوم بمناورات سريعة مع الجانب المصري.

 

وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن القوات المسلحة المصرية في العام الماضي خاضت تدريبات خارجية مع 12 دولة أخرى.

 

وتابع الخير الإستراتيجي، أنه خلال العام الماضي، قمنا بـ 41 تدريبا منها 12 خارج الحدود و 29 تدريبا في مصر .

 

وأشار سمير فرج إلى أن الرئيس السيسي عمل على تنوع مصادر التسليح للجيش المصري، وهو ما ساعد على القوة الكبيرة للجيش المصري. 
 

سمير فرج الرئيس السيسي القوات المسلحة المصرية القوات المسلحة

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