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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء.. تنمية قدرات هيئة التدريس بحلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول الذكاء الاصطناعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة برنامج تدريبي حول  الذكاء الاصطناعي في تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء ٢١ و ٢٢ يونيو.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج  التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

 

و يتم متابعة موعد البرامج  و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

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جدير بالذكر انه قد كرمت كلية العلوم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية، الطالبة مى محمود فؤاد بالمستوى الاول بيوتكنولوجى، للفوز بكأس مصر للكرة الطائرة مع الفريق الذهبى بالنادى الاهلى، وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة رانيا الليثى منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية (البيوتكنولوجى)، و ا.م.د. ايهاب عبد الرؤف المرشد الأكاديمي.


وأكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم أن الكلية حريصة علي مشاركة طلابها في الأنشطة المختلفة والمشاركة بشتى المسابقات والأنشطة الطلابية والرياضية، لاستثمار طاقات الشباب، مما يكون له مردودًا ايجابيًا على شخصية الطالب، وإعداد جيل متميز ومؤهل لقيادة المجتمع نحو التنمية.

وأضاف إن التميز الرياضي يشكل شخصية الطلاب ويعمل علي تنمية الروح الرياضية للطالب الجامعي بناءا على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب الجامعي، مؤكداً أن الجامعة حريصة على دعم الشباب وتسخير كافة الامكانيات لهم، بما يعزز الوعي الوطني،  وانتماء الطلاب للوطن، لكونهم هم قادة المستقبل، وأمل الوطن.

Jobs Education جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس

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