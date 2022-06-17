وفاء عامر: لو زوجي أخبرني برغبته في الزواج سأقول له مبروك.. فيديو

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفه على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر فضائية “الأولى”.

وقالت الفنانة وفاء عامر،: " لو زوجي أخبرني برغبته في الزواج سأقول له مبروك عادي"، لافته: "مش كل ست تقبل الموضوع ده، لأننا عندي ثقافة معينة".



وأشارت: "الفنانة وفاء عامر،: "ظلمت بيتي خلال عملي في مسلسلات رمضان الماضي لكن نحن بيت فن"، لافته: "مكنتش بقابل حد، ولو ابني كان بيطلب من حاجه مكنتش بسمعه".

وأضافت: "الموضوع كان بيقهرني لأني بحب أما اشتغل أكون زي أي ست مصرية لازم أراعي بيتي وحياتي"، موضحه: "هما مقدرين كل حاجه لأننا بيت فن".