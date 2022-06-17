إميليا لاكرافي: علاقة مصر بفرنسا ممتازة وهناك شراكة قوية بين البلدين

قالت إميليا لاكرافي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، إن علاقات مصر وفرنسا ممتازة وهناك شراكة قوية بين البلدين في مجالات عديدة.

واضافت "لاكرافي" خلال حوار تليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن مصر دولة كبيرة وهناك استثمارات مشتركة مع فرنسا وتعاون في ملف الغذاء والطاقة.

وتابعت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية أن هناك اشادات كثيرة بسرعة إنجاز المشروعات في مصر، مشيرة إلى أن هناك لمسات تغيير كبيرة شهدتها العلاقات المصرية الفرنسية في الفترة الأخيرة.

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