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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلتين شقيقتين وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما، وأُصيب 5 آخرين،  في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع تروسيكل أعلى كوبري أسيوط العلوي بقرية الواسطى.

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تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود وفيات ومصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سياره نصف نقل رقم "2695 ى ب ر" مع  تروسيكل بدون لوحات معدنية وأسفر الحادث عن مصرع"دنيا.ا.م" 4 أعوام، وشقيقتها "أميرة" 5 أعوام، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

كما أسفر الحادث عن إصابة "شيماء.س.م" 30 عامًا، و"ادهم.م. ع" 5 أعوام، و"حنين.أ.م" 7  أعوام، و"عدى.ا.م" 5 أعوام، و"صفاء. م. م" 30 عامًا، وجرى  نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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