مصرع طفلتين شقيقتين وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما، وأُصيب 5 آخرين، في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع تروسيكل أعلى كوبري أسيوط العلوي بقرية الواسطى.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود وفيات ومصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سياره نصف نقل رقم "2695 ى ب ر" مع تروسيكل بدون لوحات معدنية وأسفر الحادث عن مصرع"دنيا.ا.م" 4 أعوام، وشقيقتها "أميرة" 5 أعوام، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

كما أسفر الحادث عن إصابة "شيماء.س.م" 30 عامًا، و"ادهم.م. ع" 5 أعوام، و"حنين.أ.م" 7 أعوام، و"عدى.ا.م" 5 أعوام، و"صفاء. م. م" 30 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.