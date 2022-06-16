عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلين غرقا في مياه ترعة أثناء اللهو للاستحمام بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى طفلان اليوم مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة ميت حواى بنطاق مركز السنطة بمحافظة الغربية وتم إنتشال الجثامين بمعرفة الأهالي وبالعرض على نيابة السنطة العامة صرحت بالدفن. 


تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بلاغا من شرطة النجدة بوصول كل من " سيف"١٣عاما و"احمد"١٣ عاما طالبين بالصف الأول الإعدادي مقيمين بشندلات مركز السنطة محافظة الغربية متوفين. 

وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يلتقيان قيادات الدعوة بالمحافظة غدًا


وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بمعرفة مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة. 


وتبين من التحريات قيام الطفلين بالاستحمام بمياه ترعة ميت حواى هربا من حرارة الجو ولعدم إجادتهم السباحة غرقوا وجرفهم تيار المياه بالترعة لنطاق مركز  السنطة. 

النشرة الدينية| خالد الجندي يحذر من مخاطر المثلية الجنسية.. وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يلتقيان قيادات الدعوة بالمحافظة غدًا


تم انتشال الجثامين بمعرفة رجال الأهالي ونقلهم إلى مشرحة مستشفى  المركزى.

 وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية مصرع مستشفي الكشف الطبي غرق شرطة طالب الاستحمام مدير امن الغربية غرقا الطفل انتشال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

حكم المماطلة في سداد الدين .. احذر أن تقع في هذا الذنب

موضوعات متعلقة

تحرير 12 مخالفة ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في الغربية

ترشيحاتنا

كرم جبر: إعلانات الأدوية والمنتجات الطبية لا تعرض على القنوات الخاضعة للرقابة..فيديو

غادة إبراهيم: مش هسامح إلهام شاهين لآخر يوم في عمري.. وأنا مظلومة

غادة إبراهيم باكية: سامحت زوجي بعد خيانته ولن أسامح فنانتين

مزقته وأضاعت الألماس.. هجوم جديد على كيم كاردشيان لإتلاف فستان مارلين مونرو

كرم جبر: فلسفة الإخوان المتاجرة بأزمات الناس وليس البحث عن حلول.. فيديو

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة الأحد القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

فيديو

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ