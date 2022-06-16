مصرع طفلين غرقا في مياه ترعة أثناء اللهو للاستحمام بالغربية

لقى طفلان اليوم مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة ميت حواى بنطاق مركز السنطة بمحافظة الغربية وتم إنتشال الجثامين بمعرفة الأهالي وبالعرض على نيابة السنطة العامة صرحت بالدفن.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بلاغا من شرطة النجدة بوصول كل من " سيف"١٣عاما و"احمد"١٣ عاما طالبين بالصف الأول الإعدادي مقيمين بشندلات مركز السنطة محافظة الغربية متوفين.



وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بمعرفة مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.



وتبين من التحريات قيام الطفلين بالاستحمام بمياه ترعة ميت حواى هربا من حرارة الجو ولعدم إجادتهم السباحة غرقوا وجرفهم تيار المياه بالترعة لنطاق مركز السنطة.



تم انتشال الجثامين بمعرفة رجال الأهالي ونقلهم إلى مشرحة مستشفى المركزى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.