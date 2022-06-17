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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل الدراسات الإسلامية: تكاليف الزواج خرجت عن إطار العقل

حسن القصبي . وكيل
حسن القصبي . وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر

علق حسن القصبي وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، على مباردة الأزهر الشريف "لتسكنوا إليها"، قائلا: المبادرة جاءت تواكبا مع بناء الجمهورية والإنسان الجديد.

 

وأضاف "القصبي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، ان المبادرة تهدف إلى التيسير على الشباب ورفع الحرج، متابعا: من حق المرأة إلا تتزوج دون مهر، ولكن مهر رمزي كما جاء في الإسلام.


واسترسل: تكاليف وعادات الزواج خرجت عن إطار العقل، وتعمل على تأخير وعزوف الشباب عن الزواج، مشددا على ضرورة رفع الحرج عن الشباب وتخفيف أعباء الزواج.



وأوضح أن المبادرة تسعى إلى علاج مشكلة اجتماعية بدأت في الانتشار بشكل مبالغ فيه، مشددا على أن الإسلام يدعو إلى التيسير واليسر.

 

كلية الدراسات الإسلامية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر لتسكنوا إليها اخبار التوك شو

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