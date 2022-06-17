الحكومة البريطانية توافق على تسليم مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة

وافقت الحكومة البريطانية على تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان آسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيواجه هناك تهما بالتجسس.



وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قد وقعت على أمر تسليم مؤسس ويكيليكس، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية.



ولدى آسانج الآن 14 يوما للطعن على القرار، وقد أعلن فريقه القانوني إنه سيطعن على القرار.



يُشار إلى أن آسانج مطلوب في الولايات المتحدة على خلفية مزاعم بالتآمر للحصول على معلومات دفاعية وطنية والكشف عنها بعد أن نشر ويكيليكس مئات آلاف الوثائق المسربة المتعلقة بالحرب في أفغانستان والعراق.. فيما ينفي آسانج ارتكاب أي مخالفات.

