غضب في الزمالك بسبب طارق حامد.. واتجاه لمعاقبة اللاعب

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن مطالبة إدارة القلعة البيضاء لإدارة الكرة بتوقيع غرامة مالية على طارق حامد لاعب الوسط.

يأتي هذا في ظل تأخر اللاعب في العودة للقاهرة خلال الفترة الحالية بعدما سافر إلى أوروبا للعلاج.

وأشار المصدر أن هناك حالة من الغضب داخل إدارة النادي من تصرفات طارق حامد الذي سافر لمدة زادت عن شهر تقريبا للخضوع للعلاج في ألمانيا وإسبانيا وتأخر في العودة، مما سيبعده عن مباراة القمة المقبلة.

واكد المصدر أن مجلس الإدارة طالب بتوقيع عقوبة مادية على اللاعب بسبب تأخره في العودة إلى القاهرة للانتظام في التدريبات ولكن حتي الآن لم يتم اتخاذ القرار رسميا .

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد السلام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا ا للمباراة المرتقبة.