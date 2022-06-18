شارك في 21 فيلما.. ما لا تعرفه عن الخواجة بيجو في ذكرى رحيله

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فؤاد راتب أو الخواجة “بيجو” كما عرفه الجمهور.

ويقدم برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز " تقريرا عنه.

ولد 1930 في محافظة الزقازيق، ودخل الإذاعة منذ طفولته على يد الإذاعي الكبير حسين فياض.

وانتقل من كلية العلوم إلى كلية التجارة للالتحاق بفريق التمثيل بالكلية.

وبدأت مسيرته الفنية عندما شكل فريق ثنائي مع الفنان محمد أحمد المصري، وقدم المسلسل الإذاعي "ساعة لقلبك" مع الفنان محمد فرحات.

وشارك في 21 فيلما سينمائيا، مثل ملك البترول وغرام المليونير، كما عمل في التلفزيون الكويتي لمدة 10 سنوات.

وتزوج من فتحيه الصاوي وأنجب 3 أولاد، وتوفي إثر إصابته بأزمة قلبية.