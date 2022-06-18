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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عكاشة : تحديات العالم وضعت ضرورة عاجلة لتطوير العمل العربي المشترك

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التحديات الراهنة التي يشهدها العالم حاليا وضعت أهمية وضرورة عاجلة لتطوير العمل العربي المشترك وصياغة موقف موحد.

وأضاف “عكاشة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “التعامل مع التحديات والمشكلات الدولية الكبرى ومنها الاقتصاد وسلاسل الامداد وملف الطاقة والسلع الاستراتيجية الأساسية يرتب على الدول الكبرى في الإقليم تطوير العمل المشترك “، مردفا: “الكتلة العربية من الأماكن الأكثر تجانسا”.

وأشار: “هناك شراكة استراتيجية بين الدولة المصرية ودول  الخليج فرضت نفسها منذ سنوات”، معقبا: “هذه الشراكة على موعد اليوم مع تطوير هذه الشراكة حتى تتلاقى وتجابه التحديات الموجودة”.

وأوضح: “نتحدث حاليا عن صياغة للملفات الأكثر أهمية للمنطقة، ومنها الأمن الجماعي للمنطقة خاصة في ظل التهديدات والتحديات الراهنة، فضلا عن صياغة معادلات جديدة للعمل المشترك في الدول الكبرى مثل مصر والسعودية”، مردفا: “ملك البحرين  التقى بالرئيس السيسي اليوم في مدينة شرم الشيخ، وهناك تباحث في كل الملفات في ذات الأهمية للمنطقة”.

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