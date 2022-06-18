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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشباب والرياضة: لسنا جهة اختصاص في أزمة رفض الزمالك ملعب مباراة القمة

وزير الرياضة
وزير الرياضة

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا مهما جدا بناء على الخطاب الوارد إليها من نادي الزمالك لطلب تغيير ملعب مباراة القمة مع الأهلي من إستاد الأهلي وي بالسلام إلى إستاد القاهرة والذي تم إحالته للجهات المعنية ممثلا في اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وأضاف “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: “وزارة الشباب والرياضة أكدت أنها ليست جهة اختصاص بهذا الأمر”، لافتا: “المسئول عن عدم استضافة مصر لنهائي أفريقيا هو الاتحاد المصري لكرة القدم”.

وأشار: “اتحاد كرة القدم المعني بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لعدم قياد الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة لاتحاد كرة القدم”.

وأوضح: “وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا حول أزمة نهائى دوري أبطال أفريقيا لكرة بين النادى الأهلى والوداد المغربى متضمنا توصيات لجنة فحص الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة، ومنها قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بوضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في إستضافة البطولات على ارض مصر او الحضور الجماهيرى او كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية، و ضرورة قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشأن كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة ، سيما وأن هذا الأمر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن”.

وتابع: “من توصيات اللجنة أيضا  وضع آليات الإدارية داخل أروقة الاتحاد المصرى لكرة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات وخاصة الدولية منها، لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا، فضلا عن مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشأن الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف”.

وأكد  الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة،: “حريصون على استضافة مصر كافة الأحداث الرياضية الدولية”.

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