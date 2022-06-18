لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

شهدت مدينة دلهي في الهند حادثة مروعة، بعدما أقدم رجل على قتل عشيقته بوحشية، بسبب إلحاحها وإصرارها على الزواج.

ألقت شرطة دلهي في الهند القبض على رجل يدعى سانجاي يبلغ من العمر 38 عامًا بتهمة قتل امرأة كان يحبها وتبين أنه كان مخمورًا عند ارتكاب الجريمة.

ووفقا للشرطة فإن المتهم قتل المرأة بعد أن أجبرته على الزواج منها، وتوفيت متأثرة بجروح في رأسها بعدما أصابها بحجر في رأسها.

فى وقت سابق ، تم العثور على جثة مجهولة الهوية بالقرب من حدود شرطة فاسانت كونج الجنوبية.

وعثرت الشرطة على حقيبة متجر في مهرولي بالقرب من الجثة، تم الاتصال بخياطات مهرولي وفاتحبور بيري وفاسانت كونج وكاباس هيرا للتعرف على القتيلة.

بمجرد التعرف على الضحية بمساعدة أفراد عائلتها، تبين أن المتهم ظهر برفقتها في يوم القتل، وتم القبض عليه.