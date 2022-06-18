مقتل شخص على يد سائق توك توك بالدقهلية

لقي سائق مقيم قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية مقتله على يد سائق توك توك عقب نشوب مشاجرة بينهم للخلاف على أولوية المرور مما تسبب فى إصابة الأول إصابات بالغة أودت بحياته في الحال وتم نقل جثمانه الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع مشاجرة بمركز منية النصر بين سائق سيارة نصف نقل وسائق توك توك اسفر عن مصرع الأول.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر الى مكان البلاغ بالفحص تبين وقوع مشاجرة بمدينة منية النصر بين كلا من "علي حافظ السيد علي" 42 عاما، طرف أول، ومقيم قرية الدراكسه سائق سيارة نصف نقل، و"ابراهيم.ع.ا"، 29 عاما، سائق توك نتيجة الخلاف على أسبقية المرور مما أدى لوفاة الاول في الحال اثر طعنة بالصدر.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بوماوجهتة اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.