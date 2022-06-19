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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبرزها السوق السوداء.. تسريبات الموسم الرابع "مرتزقة الحظ" للعبة Call of Duty

تسريبات الموسم الرابع
تسريبات الموسم الرابع "مرتزقة الحظ" من لعبة Call of Duty

كشفت تسريبات الميزات التى سيشهدها الموسم الرابع من لعبة Call of Duty كول أوف ديوتي ، والذى من المقرر أن ينطلق رسميا خلال أيام قليلة، تحديدا في 22 يونيو المقبل، وسيحصل الموسم الأحدث على خرائط وأسلحة جديدة مع العديد من التغييرات من بينها عقد تشغيل السوق السوداء. 

وبحسب موقع Polygon فإن الموسم الرابع والذى سيصدر تحت اسم Mercenaries of Fortune أو "مرتزقة الحظ" سيحصل على خريطة معركة جديدة كليا مع وبعض أنماط لعب يتم إطلاقها لأول مرة، مع خريطة لولاية تكساس منذ أيام الحرب العالمية الثانية، وسيتم ضمها إلى منتصف الموسم بخريطة أخرى توصف بأنها خريطة صغيرة إلى متوسطة الحجم موضوعة في قرية كبيرة. 

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وسيشهد لاعبو Vanguard عودة لعبة Gun Game ، حيث سيستطيع اللاعبون تسجيل عمليات القتل بجميع الأسلحة الـ 18 للفوز ، مع تدوير اللاعبين مباشرة إلى السلاح التالي في القائمة مع كل عملية قتل للوصول إلى السلاح الأخير وهو رمي السكين.

 

a skeletal zombie wearing a fedora and carrying a rifle with bayonet aims off camera at something
تسريبات الموسم الرابع "مرتزقة الحظ" من لعبة Call of Duty

 

كما تم الكشف عن خريطة Warzone الجديدة ، Fortune’s Keep حيث ستضيف لعبة battle royale بعض التحديات الجديدة داخل اللعبة بما في ذلك "عقد تشغيل السوق السوداء" الذي يتحدى اللاعبين للوصول إلى محطة شراء السوق السوداء قبل انتهاء صلاحية المؤقت، وهناك سيجدون بعض الغنائم والعتاد غير العادية.

وفي Warzone ، ستصل مركبة جديدة في منتصف الموسم تسمى Armored SUV،  وتتميز ببرج على السطح مع مقاعد كبيرة بحيث يمكن للاعبين استخدام أسلحتهم كما ستشهد Warzone أيضًا وضعًا محدود الوقت يسمى Golden Plunder ، والذي يزيد عدد اللاعبين إلى 120، كما يقوم اللاعبون أيضًا بإسقاط المزيد من الأموال عند وفاتهم ، مما يعني أنه يتعين عليهم جمع 5 ملايين دولار للفوز .

Content roadmap for Call of Duty: Warzone and Call of Duty: Vanguard season four, Mercenaries of Fortune
تسريبات الموسم الرابع "مرتزقة الحظ" من لعبة Call of Duty

 

وكانت شركة مايكروسوفت الأمريكية قد استحوذت على شركة Activision Blizzard المطورة لعدد من الألعاب الشهيرة عالميا وعلى رأسها لعبة Call of Duty كول أوف ديوتي مقابل 68.7 مليار دولار، الأمر الذى يعتبر ضربة قاضية لشركة سونى المالكة لألعاب بلاي ستيشن.

وفقا لعدد من المحللين فإن صفقة استحواذ مايكروسوفت على الشركة المالكة ل  Call of Duty "كول أوف ديوتي" سيخلق في المستقبل بيئة مختلطة بين العوالم الافتراضية والواقعية، يتم فيها لعب مثل هذه النوعية من الألعاب بطرق مختلفة تماما منها النظارات أو العدسات اللاصقة ، للتفاعل مع بعضهم البعض، بالإضافة إلى استخدام الهواتف الذكية كأسلحة في الألعاب.

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