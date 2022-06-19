أبرزها السوق السوداء.. تسريبات الموسم الرابع "مرتزقة الحظ" للعبة Call of Duty

كشفت تسريبات الميزات التى سيشهدها الموسم الرابع من لعبة Call of Duty كول أوف ديوتي ، والذى من المقرر أن ينطلق رسميا خلال أيام قليلة، تحديدا في 22 يونيو المقبل، وسيحصل الموسم الأحدث على خرائط وأسلحة جديدة مع العديد من التغييرات من بينها عقد تشغيل السوق السوداء.

وبحسب موقع Polygon فإن الموسم الرابع والذى سيصدر تحت اسم Mercenaries of Fortune أو "مرتزقة الحظ" سيحصل على خريطة معركة جديدة كليا مع وبعض أنماط لعب يتم إطلاقها لأول مرة، مع خريطة لولاية تكساس منذ أيام الحرب العالمية الثانية، وسيتم ضمها إلى منتصف الموسم بخريطة أخرى توصف بأنها خريطة صغيرة إلى متوسطة الحجم موضوعة في قرية كبيرة.

وسيشهد لاعبو Vanguard عودة لعبة Gun Game ، حيث سيستطيع اللاعبون تسجيل عمليات القتل بجميع الأسلحة الـ 18 للفوز ، مع تدوير اللاعبين مباشرة إلى السلاح التالي في القائمة مع كل عملية قتل للوصول إلى السلاح الأخير وهو رمي السكين.

تسريبات الموسم الرابع "مرتزقة الحظ" من لعبة Call of Duty

كما تم الكشف عن خريطة Warzone الجديدة ، Fortune’s Keep حيث ستضيف لعبة battle royale بعض التحديات الجديدة داخل اللعبة بما في ذلك "عقد تشغيل السوق السوداء" الذي يتحدى اللاعبين للوصول إلى محطة شراء السوق السوداء قبل انتهاء صلاحية المؤقت، وهناك سيجدون بعض الغنائم والعتاد غير العادية.

وفي Warzone ، ستصل مركبة جديدة في منتصف الموسم تسمى Armored SUV، وتتميز ببرج على السطح مع مقاعد كبيرة بحيث يمكن للاعبين استخدام أسلحتهم كما ستشهد Warzone أيضًا وضعًا محدود الوقت يسمى Golden Plunder ، والذي يزيد عدد اللاعبين إلى 120، كما يقوم اللاعبون أيضًا بإسقاط المزيد من الأموال عند وفاتهم ، مما يعني أنه يتعين عليهم جمع 5 ملايين دولار للفوز .

تسريبات الموسم الرابع "مرتزقة الحظ" من لعبة Call of Duty

وكانت شركة مايكروسوفت الأمريكية قد استحوذت على شركة Activision Blizzard المطورة لعدد من الألعاب الشهيرة عالميا وعلى رأسها لعبة Call of Duty كول أوف ديوتي مقابل 68.7 مليار دولار، الأمر الذى يعتبر ضربة قاضية لشركة سونى المالكة لألعاب بلاي ستيشن.

وفقا لعدد من المحللين فإن صفقة استحواذ مايكروسوفت على الشركة المالكة ل Call of Duty "كول أوف ديوتي" سيخلق في المستقبل بيئة مختلطة بين العوالم الافتراضية والواقعية، يتم فيها لعب مثل هذه النوعية من الألعاب بطرق مختلفة تماما منها النظارات أو العدسات اللاصقة ، للتفاعل مع بعضهم البعض، بالإضافة إلى استخدام الهواتف الذكية كأسلحة في الألعاب.