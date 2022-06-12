تسريبات تكشف الموعد الرسمي لإطلاق لعبة الفيديو الشهيرة God of War: Ragnarok

كشفت تقارير أن شركة سوني اليابانية ستصدر لعبة الفيديو الشهيرة God of War: Ragnarok ستصدر في شهر نوفمبر القادم ، على أجهزة بلايستيشن PS4 و PS5 حيث كانت قد ظهرت عدد من الشائعات أنه سيتم تأجيل اللعبة إلى عام 2023 .

وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية فإن سوني ستعلن عن الموعد الرسمي لإصدار لعبة God of War: Ragnarok خلال شهر يونيو الحالي، على أن يكون إطلاقها في شهر نوفمبر، حيث حصلت اللعبة على عدد من التصريحات لإصدارها في كوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة.

وفقا لموقع GameSpot فإن مدير الرسوم المتحركة في لعبة God of War: Ragnarok قال في وقت سابق أن العام الحالي 2022 لا يزال الموعد المحدد لإطلاقها، حيث قدم المطور كوري بارلوج تحديثًا للعبة منذ أشهر ، قائلاً إن كل فرد في الفريق يعمل بجد لإطلاقها في أقرب وقت.

وكانت حققت لعبة God of War رقما قياسيا في مبيعات الألعاب، حيث استطاعت أن تصل لمليون نسخة في خلال أيام قليلة منذ إطلاقها على أجهزة الكمبيوتر حيث صدرت في يناير العام الماضي، كما كانت الأكثر مبيعا على منصة Steam للألعاب والأكثر استخداما على منصة Playstation .

ووصلت لعبة God of War إلى تحقيق أرباح بأكثر من نصف مليار دولار أمريكي في عام 2020 ، حيث باعت أكثر من 10 ملايين دولار، وبلغت النسخ المطروحة من اللعبة إلى 3.1 مليون نسخة فى 3 أيام فقط، ثم وصلت بعد ذلك إلى 131 مليون دولار خلال شهرها الأول.

