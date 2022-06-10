الكشف عن موعد إطلاق لعبة Metal: Hellsinger وأسعار الاشتراكات الخاصة بها

أعلنت شركة Funcom المطورة للعبة Metal: Hellsinger إنطلاق اللعبة في 15 سبتمبر القادم، على أجهزة بلايستيشن PlayStation 5 من شركة سوني، وإكس بوكس Xbox من شركة مايكروسوفت، وكذلك أجهزة الكمبيوتر واللاب توب عبر Steam .



وبحسب مجلة Game Informer فإن لعبة Metal: Hellsinger ستكلف مستخدمي بلايستيشن وإكس بوكس سعر إشتراك حوالي 40 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 750 جنيه مصرى، أما بالنسبة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر فستكلفهم 30 دولارا أى ما يعادل 560 جنيه.

وتتميز لعبة Metal: Hellsinger كونها لعبة إطلاق نار إيقاعية ممزوجة بموسيقى الميتال والتى تعزز قدرة المستخدمين على التصويب، حيث أنه كلما كان المستخدم متزامنًا مع الإيقاع ، زادت حدة الموسيقى وزاد تدمير اللاعب.

وتعبر لعبة Metal: Hellsinger قصة ملحمية مع وضع التحدي، حيث أن اللعبمن خلال قصة ملحمية تأخذك عبر بيئات العالم الآخر من اكتشاف الماضي المجهول، وبعد الانتهاء من القصة الملحمية ، يمكنك قهر لوحات الصدارة أو تحدى أصدقائك لتحقيق درجاتك في كل مستوى في وضع التحدي.

وتحتوى لعبة Metal: Hellsinger على مجموعة من البنادق القاتلة، حيث يمكن لكل لاعب شحن القدرة المطلقة الفريدة لكل سلاح لإطلاق العنان للتدمير الغير المقيد، حيث يتزاكن ذلك مع موسيقى الميتال التى تتكيف مع أداء المشغل.