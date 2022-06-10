كيفية تحميل وتحديث لعبة eFootball 2022 Mobile والأجهزة الداعمة لها

أصدرت شركة Konami المطورة للعبة eFootball 2022 Mobile أحدث إصدار من اللعبة والذى يضم عدد كبير من الميزات التى انتظرها المستخدمون لوقت طويل، حيث يتوفر التحديث لجميع المستخدمين لهواتف أندرويد وآيفون .

وبحسب موقع GiveMeSport فإن هناك عدد محدد فقط من الهواتف ستحصل على التحديث الجديد للعبة eFootball 2022 Mobile منها هواتف آيفون التى تعمل بأنظمة تحديث بدءا من iOS 13 وهواتف أندرويد التى تعمل بنظام تشغيل بدءا من أندرويد 7 .

كما يمكن لمستخدمي آيباد أن يحصلوا على التحديث ولكن بالنسبة بدءا من أجهزة iPad mini 4 ، وأجهزة iPad Air 2 وأجهزة آيباد العادية بدءا من الجيل الخامس، كما لابد أن يحصل جهاز اللاب توب الخاص بك على ذاكرة عشوائية بحد أدنى 8 جيجا بايت رام .

تحميل لعبة eFootball 2022 Mobile على هواتف أندرويد



يتم بتحميل لعبة eFootball 2022 Mobile عبر متجر Google Play.

ابحث عن لعبة eFootball 2022 Mobile بكتابة اسمك في مربع البحث.

انقر فوق مربع البحث عن اللعبة.

سيظهر رمز اللعبة على الفور وسيتم النقر فوق زر التنزيل.

كيفية لعبة وتحميل لعبة eFootball 2022 Mobile على هواتف آيفون



افتح هاتفك الآيفون.

انقر فوق متجر التطبيقات لفتحه.

يكتب المستخدم اسم لعبة eFootball 2022 Mobile.

انقر فوق مربع بحث المتجر.

عند ظهور اللعبة قم بتحميلها على الهاتف

خطوات تحديث لعبة eFootball 2022 Mobile على جميع الأجهزة



افتح جهازك المتاح للعب اللعبة، ثم افتح متجر جوجل بلاي.

سيتم تحميل اللعبة وستظهر فورًا على الجهاز.

انقر على زر التحديث لعرض لعبة eFootball 2022 Mobile في نسختها الجديدة والمعدلة المحدثة للعديد من الألعاب.

