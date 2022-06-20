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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع خطة التنمية للعام 2022/ 2023..اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأثنين عقد الجلسة العامة.

و من المقرر أن تستكمل الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأثنين مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.

و من المقرر أيضا  مناقشة مشروعات القوانين الآتية غدا الثلاثاء ٢١ يونيو ، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة).

و كذلك  مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية و مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة للبرلمان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 2023 مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

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