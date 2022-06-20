مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع خطة التنمية للعام 2022/ 2023..اليوم

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأثنين عقد الجلسة العامة.

و من المقرر أن تستكمل الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأثنين مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.

و من المقرر أيضا مناقشة مشروعات القوانين الآتية غدا الثلاثاء ٢١ يونيو ، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة).

و كذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية و مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.