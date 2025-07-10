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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

راقصة الساحل الشمالي.. اليوم أولى جلسات محاكمة نور تفاحة

نور تفاحة
نور تفاحة
ندى سويفى

تنظر اليوم الخميس محكمة جنح الهرم أولى جلسات محاكمة الراقصة "نور تفاحة" المعروفة إعلاميا براقصة الساحل الشمالي، وذلك عقب إحالتها من قِبل الجهات المختصة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بتصوير ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت جهات التحقيق أن المتهمة قامت بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسـ.ـية وإظهار أجزاء حساسة من جسدها، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل.

كما اعترفت المتهمة خلال التحقيقات بقيامها ببث فيديوهات مخلة بهدف تحقيق أرباح مالية من المشاهدات، مؤكدة علمها بأن هذا المحتوى يخالف القواعد العامة والآداب.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهمة "نور تفاحة" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تصوير ونشر محتوى مخل بالآداب العامة، والتحريض على الفسق، وتسهيل الدعارة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة، وهي مقيمة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد ورود معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت نشاطها في نشر محتوى منافي للآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتواؤه على مواد مصورة توثق ممارستها للنشاط الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بارتكابها للوقائع بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محكمة جنح الهرم نور تفاحة راقصة الساحل الشمالي

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