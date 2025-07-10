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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل تحريات النيابة حول قتـ.ل مستشار سابق لطليقته بطلق ناري في أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

طلبت النيابة العامة بأكتوبر تحريات مباحث الجيزة حول قتل مستشار سابق لطليقته رميا بالرصاص في الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر.

كما قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة وصرحت بالدفن عقب انتهاء التشريح.

وواصلت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الكشف عن تفاصيل جديدة في قتل مستشار سابق لطليقته في الممشى السياحي بمنطقة سيتي بارك بمدينة 6 أكتوبر حيث أسفرت التحريات ان المتهم أطلق الرصاص عليها انتقاما منها بسبب منعه من رؤية أطفاله إضافة إلى علمه بزواجها عرفيا.

وتولى فريق بحث فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، لكشف للوقوف على كيفية ارتكاب المتهم الواقعة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود عيان، حيث ذكروا أن المتهم أطلق النار على المجني عليها، وحاول الهرب، إلا أنهم تمكنوا من التحفظ عليه، وتسليمه لرجال المباحث.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوج المجني عليها،  وذكر أنه أثناء سيره بصحبة المجني عليها، بأحد الشوارع، أطلق طليقها المتهم عيارا ناريا، ما أسفر عن مقتلها.

وأشار إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها، دفعته لارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل سيدة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصا أطلق النار على طليقته، أثناء سيرها بصحبة زوجها، ما أدى إلى مقتلها، نتيجة خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق..

مستشار سابق طليقته النيابة العامة الممشى السياحي مدينة 6 أكتوبر الطب الشرعي

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