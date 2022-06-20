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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا..وزيرة التجارة تبحث مع مجتمع الأعمال الألماني فرص الاستثمار فى مصر

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

تصل وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق يومين، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم رؤساء كبريات الشركات المصرية ومسؤولين من وزارة التجارة والصناعة.
 

وسوف تستهل وزيرة التجارة والصناعة برنامجها بجلسة مباحثات حول الاقتصاد المصري والفرص والتحديات، بحضور مسؤولي وزارة الاقتصاد الألمانية وكل من اتحاد غرف التجارة الألمانية واتحاد الصناعات الألماني، بالإضافة إلى عدد من كبريات الشركات الألمانية وممثلي غرف التجارة لبعض الدول العربية.
 

ومن المنتظر أن تلتقي وزيرة التجارة والصناعة، مساء غدٍ الثلاثاء، نائب المستشار ووزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك، كما سيتم تنظيم حفلة نقاشية موسعة مع مجتمع رجال الأعمال الألماني حول فرص التجارة والاستثمار في مصر.
 

و ستشارك وزيرة التجارة والصناعة، يوم الأربعاء المقبل، في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والذي يفتتحه رئيس الغرفة بيتر رامزور وأمين عام الغرفة السفير عبد العزيز المخلافي.

 

مائدة مستديرة مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني

 

وستشارك نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مائدة مستديرة مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني، بحضور سفير مصر في برلين السفير خالد جلال والمستشار التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وعدد كبير من رجال الصناعة المصريين والألمان.

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