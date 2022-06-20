القومي للطفولة والأمومة : تلقينا 14 ألف بلاغ بانتهاكات لحقوق الطفل في عام واحد

أكد محمد أبو شادي، مدير حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة، أن خط النجدة استقبل خلال عام كامل وهو عام 2021، حوالي 14536 ألف بلاغ بكافة أنواع انتهاكات حقوق الطفل وجريمة استغلال الطفل، مفيدا بأن التسول تستحوذ على 13% من البلاغات التي تصل للمجلس.

وأشار محمد أبو شادي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن أغلب اتصالات البلاغات التي تصل لهم من أهالي ترصد وقائع في الشوارع أو من النيابة العامة للتنسيق حول حالات أطفال، بينما نسبة الأطفال الذين يتصلون بهم للنجدة ضئيلة.

وتابع: "أكثر من 80% من البلاغات التي تصل لنا من أشخاص ومواطنين عاديين ونتحرك حسب حالة البلاغ نفسه وحالة كل بلاغ، وننزل للحالات من خلال اخصائيين يتواصلون مع الأطفال".