أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم يكشف كيفية شراء الاضحية السليمة

قال الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم، أنه عند شراء اضحيه يجب أن تكون سليمه وخاليه من العيوب وليس بها حور ولا عرج ، وعند القرب من الحيوان لازم الأرض يكون حيوان مريض وعينه يجب أن تكون سليمه وليس بها اصفرار أو احمرار .



وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، أن وجود افرازات في عيون الحيوان هذا يدل على أنه مريض ويجب أن يكون الحيوان لعابه مبلل واذا كان اللعاب مثل الخيوط وهذا يدل على التهاب في الفم .



وتابع يجب أن يكون عمر الأبقار متجاوز عامين، والجمال ٥ سنوات والماعز عام فما فوق.

ويجب عند ذبح الحيوان يكون في مكان ليس به حيوان أخرى لأن عند ذبحه أمام حيوان آخر يؤدي الي توتر الحيوان وهذا يقلل من جودة اللحوم .





