ضبط موظفين مزيفين ينصبان على المواطنين داخل وحدة مرور بالقاهرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، تمكن رجال المباحث من ضبط موظفين مزيفين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المترددين داخل وحدة مرور بالقاهرة بأسلوب"إنتحال الصفة"، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

ووردت معلومات وتحريات إلي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة ، من قسم مباحث المرور بقيام شخصين بالنصب على المواطنين المترددين على إحدى وحدات تراخيص المرور بالقاهرة ،عقب إيهامهم بأنهما من العاملين بالوحدة وقدرتهما على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بوحدة التراخيص ، وبحوزتهما (شهادة برائة ذمة – رخصة تسيير لإحدى السيارات – شهادة صلاحية جهاز إطفاء – نموذج فحص بيئة – صور ضوئية لبطاقة الرقم القومى بإسم أحد الأشخاص – إستمارة كمبيوتر لرخصة قيادة خاصة – نموذج إختبار رخصة قيادة بإسم إحدى السيدات – مبلغ مالى – عقود بيع سيارات منسوب صدورها لمكاتب توثيق مختلفة ).

وبمواجهتهما إعترفا بإنتحالهما صفة عاملين بوحدة التراخيص المشار إليها بإستخدام المضبوطات بحوزتهما لإيهام مالكى السيارات بقدرتهما على إنهاء الإجراءات الترخيصية مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية ، كما أقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.