بـ مليار جنيه.. تنفيذ 16 مشروعًا خدميًا بـ ديرب نجم في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه جار تنفيذ 266 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 21 مليار و 700 مليون جنيه ، منهم 16 مشروع خدمي وتنموي بمركز ومدينة ديرب نجم بقطاعات ( الصرف الصحي – الطرق –الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة) وبتكلفة مالية بلغت مليار و 51 مليون و 500 ألف جنيه.

أوضح المحافظ أنه جار تنفيذ عدد 11 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت مليار و 32 مليون جنيه شملت الإنتهاء من مشروع صرف صحي قري العصايد بانشاء محطة معالجة بطاقة تصميمية 8 آلاف م3/ اليوم , وجاري الإنتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قري ( العصايد – الديسة – مناحريت – أكراش – شوبك اكراش – العطارين – الشراقوة بإنشاء 7 محطات رفع صرف صحي وبتكلفة مالية للمشروعين 225 مليون جنيه .

بالإضافة الي إنشاء مشروع إنشاء محطة معالجة كفر الحاج حسن بطاقة تصميمية 3 الاف م3/ اليوم وكذلك مشروع صرف صحي قري ( كفر الحاج حسن – منشأه قاسم – قاويشة) بتكلفة مالية للمشروعين 100 مليون جنيه وإنشاء مشروع صرف صحي قري ( العكل – كراديس – فرغان) بتكلفة مالية 100 مليون جنيه وإنشاء مشروع انشاء محطة رفع قرية شكر الله بتكلفة مالية 20 مليون جنيه.

بالإضافة الي إنشاء مشروع إحلال وتجديد شبكات صرف صحي بهنيا بتكلفة مالية 33 مليون و 300 ألف جنيه وإنشاء مشروع صرف صحي متكامل قري ( كفر الجنيدي – صفط زريق – القطايع – عزبة شمرزة – عزبة فردان ) بانشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع بتكلفة مالية 138 مليون و 360 ألف جنيه وإنشاء مشروع صرف صحي متكامل قري (أبو عيد – صهبره – منشأه صفوت – تل القاضي) بإنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع بتكلفة مالية 205 مليون جنيه.

بالإضافة الي الانتهاء من مشروع انشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم بطاقة تصميمية 10 الاف م3/اليوم وبتكلفة 157 مليون و340 ألف جنيه وجاري تنفيذ اعمال التسليم الابتدائي وإنشاء مشروع إنشاء محطة معالجة دبيج بتكلفة 53 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 97 %.

ولتحسين البنية التحتية للطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين أوضح محافظ الشرقية أنه جاري استكمال اعمال رصف طريق دائري ديرب نجم بطول 1.5 كم وبتكلفة 4 مليون و 943 ألف جنيه .

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية أشار محافظ الشرقية إلى أنه جاري تنفيذ مشروعين بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 25 فصل جديد وبتكلفة مالية بلغت 13 مليون و 160 ألف جنيه شملت إنشاء جديد لمدرسة محمود مرسي للتعليم الاساسي لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و300 ألف جنيه وانشاء جديد لمدرسة طحا المرج الرسمية للغات لإضافة 14 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و860 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أضاف محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مركزي شباب ( ديرب نجم وجميزة بني عمرو) بتكلفة مليون و 397 ألف جنيه , وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة، بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.