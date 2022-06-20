عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإمام الأكبر: الطلاب الوافدون على رأس أولوياتنا وهم سفراء الأزهر في بلادهم

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

تفقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يرافقه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والذي يمثل قلعة علمية جديدة من قلاع الأزهر، لتحقيق رسالته في خدمة أبنائه من الطلاب الوافدين والأجانب، وبذل كل الجهود في تيسير العملية التعليمية لهم، حتى يعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ولمنهجه الوسطي في المستقبل القريب.

رسالة الأزهر 


وحرص فضيلة الإمام الأكبر على زيارة جميع أقسام المركز والوقوف على أحدث التقنيات المستخدمة فيه لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، حيث تفقد فضيلته قاعات التدريب الحديثة والقاعات التعليمية، والحضانة الحديثة التي أنشئت خصيصا لاستضافة أبناء الطلاب الوافدين، وصالة الألعاب الرياضية، مشيدًا بما في المركز من إمكانات متطورة تهدف إلى توفير كافة الخدمات للطلاب الوافدين وأبنائهم.

واستمع فضيلة الإمام الأكبر إلى عرض توضيحي يبين أقسام المركز، والأهداف التي يعمل المركز على تنفيذها خلال الفترة القادمة، والأنشطة المختلفة التي يقوم بها لأداء رسالته على النحو المنشود، مشيدا بما لمسه فضيلته من توفير منظومة متكاملة لخدمة الطالب الوافد، مؤكدا أن الطلاب الوافدين على رأس أولويات واهتمامات الأزهر، وأننا جميعا نسعى لمساعدتهم في تحصيل العلم وحمل المنهج الأزهري الوسطي إلى بلادهم.

وفي ختام الجولة، أثنى فضيلة الإمام الأكبر على جهود القائمين على المركز وجميع العاملين فيه، لما لمسه منهم من حرص على الارتقاء بمنظومة العمل، وحماسة شديدة لتحقيق الأهداف التي أنشئ المركز من أجلها.

وأعرب عن أمله في أن يتم الاستفادة من منظومة العمل الجماعي والروح الإيجابية التي رآها بينهم وتوظيفها على النحو الأمثل في خدمة الطلاب الوافدين والارتقاء بالمركز حتى يصبح قلعة جديدة تسهم في تحقيق رسالة الأزهر الشريف في مصر والعالم.

كان في استقبال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والتي ألقت كلمة رحبت فيها بفضيلة الإمام الأكبر والوفد المرافق، وقدمت عرضا مختصرا لرسالة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والتي تهدف في المقام الأول إلى خدمة أبناء الأزهر من الطلاب الوافدين والأجانب و نشر المنهج الأزهري الوسطي في العالم.

الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وكيل الأزهر الشريف مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب سفراء للأزهر رسالة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملء خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

ترشيحاتنا

إعادة هكيلة الجهاز الإداري للدولة..مدبولي : تطبيق مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص

بعد نجاحه بدمياط.. مدبولي يُكلف بتعميم تجربة مشروع المدينة الآمنة بالمحافظات

من 4 محافظات.. 4 طلاب وراء تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة

الأعلى للأمناء: امتحانات الثانوية العامة مؤمنة ويجب عدم الخلط بين الغش والتسريب

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

أهداف تسعى القاهرة لتحقيقها.. قراءة في الدورة التاسعة لمجلس المشاركة المصرية الأوروبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

فيديو

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ