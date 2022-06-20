نشرة الأخبار| السيسي يلتقي رئيس شيفرون العالمية.. وقف الدعم عن 8 آلاف متعد على الأراضي الزراعية.. وافتتاح مجمعات الخدمات الحكومية قريبا

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم كل ما يهم القارئ نعرض أهم وأبرز الأخبار المحلية خلال الساعات الفائتة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد مايكل ويرث، رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار مسئولي الشركة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر، خاصةً في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالمياً، الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية ويساهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون عن تقديره لمقابلة الرئيس، وكذلك اعتزازه بنشاط وتواجد الشركة الممتد عبر عقود في مصر، مؤكداً حرص الشركة على تطوير شراكة استراتيجية مع مصر، وذلك في ضوء ما حققته مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز، والتي تتعاظم أهميتها في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021، والتي بدأت اليوم 20 يونيو، وذلك في إطار العمل على توفير مناخ صحي لجميع الطلاب والمراقبين والقائمين على الامتحانات.

وأوضحت الوزارة، أن الخطة تتضمن التالي:-

الدفع بـ 1750 سيارة إسعاف مجهزة، بينها 832 سيارة متمركزة بجوار اللجان و918 سيارة في محيط اللجان الامتحانية.

المتابعة الميدانية من خلال ممثلين عن كافة قطاعات ومديريات الوزارة، لضمان التعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات بكافة محافظات الجمهورية.

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم يستهدف أيضاَ متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، من جانب المحافظين للتأكد من إجراءات تأمين اللجان، وتوفير الخدمات اللوجيستية المطلوبة، بما يسهم فى خروج الامتحانات بصورة تضمن تكافؤ الفرص لكافة الطلاب، وبدون حدوث أى مشكلات.

وأصدر مدبولي، قرارا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج " ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين" ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

وحدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد، حيث تضمنت المادة (1) مجموعة من التعريفات، وتشمل الوزارة والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضمن تعريف جهة الولاية بأنها هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بها الدولة، كما تضمن تعريفات أخرى وهي المطور العقاري، وكذا المشروع/ المشروع العقاري، والمرحلة وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع، ويتم تحديده من قبل المطور العقاري، ويتم اعتماده من جهة الولاية، بالإضافة إلى تعريف آخر وهو مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة محدودة أقل من 50 فدانا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000، وقصوى من 1000 فدان فأكثر.

أصبحت قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا التى تشغل العالم كله ، ليس مصر وحدها لطلما لها تأثيرات إيجابية وسلبيات على جميع القطاعات الهامة ، ولعل أبرزها القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية هى القطاع الزراعي.

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إنه تم الانتهاء من حوالى اكثر من 90 % من مجمعات الخدمات الحكومية مؤكدا انه لا يوجد به اية مشاكل فيه وانه من اكثر المشروعات الموجودة في قرى مبادرة "حياة كريمة" تلقى تقدما كبيرا في التنفيذ.

واضاف شعراوى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه يجرى حاليا التجهيز للأثاثات والتوصيلات وبمجرد الانتهاء من هذه التجهيزات سيتم افتتاحة فورا.