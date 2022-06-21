هادي خشبة: لاعبو الأهلي والزمالك يشكلان ركنا أساسيا في تشكيل منتخب مصر

علق الكابتن هادي خشبة، على أداء لاعبي الأهلي والزمالك بالدوري، قائلا: " لاعبي الأهلي والزمالك يشكلان ركنا أساسيا في تشكيل منتخب مصر.

وأضاف "هادي خشبة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،:" أن كرة القدم تعتمد في المقام الأول على الحالة الفردية لكل لاعب، ولذلك يجب أن يحرص اللاعب على المستوى البدني له، ليقدم أفضل أداء ومجهود داخل الملعب.

وشدد على ضرورة تدوير اللاعبين والاستفادة من كل المتواجدين داخل القائمة، تجنبا للإصابة بالإجهاد البدني، متابعا: لا يجب أن نعتمد على مجموعة بعينها طوال الموسم وترك الأخرين.