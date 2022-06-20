شاهد.. أحدث ظهور لـ علا رشدي على انستجرام

نشرت الفنانة علا رشدي ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت علا رشدى “عايزة أنام، بشرب قهوة، بنام أكتر ”.

يذكر أن نشرت الفنانة علا رشدى، مقطع فيديو تدافع فيه عن مهرجان الجونة، وتعلق على الهجوم الذى تعرض له خاصة بعد حريق مسرح البلازا، الذى يقام فيه حفل الافتتاح.

وقالت علا رشدى: “ان مهرجان الجونة لا يقتصر على الفساتين فقط لكن أيضا هناك فعاليات سينمائية وهو يدعو الى حب السينما والفن الى جانب وجود بعض الورش الفنية والتى تساهم فى لقاء بين صناع السينما من جميع أنحاء العالم.

وأضافت علا رشدي: "أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاقها وكيف نجمع أفلام عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث محبى السينما يرون هذه الأفلام سواء كانت الطويلة أو تسجيلية أو قصيرة".