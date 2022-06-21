عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التقرير الطبي لـ طارق حامد يظهر تعافيه من الإصابة بنسبة 80%.. فيديو

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، عاد من إسبانيا، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن طارق حامد سافر لاستكمال علاجه في إسبانيا، حيث خضع لمجموعة من الفحوصات والتحاليل للاطمئنان على حالته.

وتابع، إن التقرير الطبي الخاص باللاعب طارق حامد، والذي أتى به من إسبانيا، يظهر تعافيه من الإصابة بنسبة 80 %، ومن الممكن أن يشارك في المباريات، خلال الفترة المقبلة. 

طارق حامد نادي الزمالك قناة صدي البلد هاني حتحوت صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

تهتك في الرئة اليسرى.. ننشر تقرير الصفة التشريحية لـ طالبة جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

ترشيحاتنا

لم يتهرب من القمة.. التحاليل تثبت إصابة أبوجبل بتمزق بالعضلة الضامة.. فيديو

محمد سالم الصمت البليغ.. غدا افتتاح معرض استيعادي لأستاذ التصوير الجداري الراحل

تسريبات تكشف موعد إطلاق سلسلة شاومي الرائدة Xiaomi 13

لقاء العمالقة.. لاندروفر ديفيندر في مواجهة دودج دورانجو هيلكات|فيديو

وزير الرياضة استقبلهم في المطار.. بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تصل القاهرة

التقرير الطبي لـ طارق حامد يظهر تعافيه من الإصابة بنسبة 80%.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

صعود أول مغامر من ذوي الهمم إلى قمة كاميربا بجبل علبة بحلايب

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ