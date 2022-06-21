التقرير الطبي لـ طارق حامد يظهر تعافيه من الإصابة بنسبة 80%.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، عاد من إسبانيا، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن طارق حامد سافر لاستكمال علاجه في إسبانيا، حيث خضع لمجموعة من الفحوصات والتحاليل للاطمئنان على حالته.



وتابع، إن التقرير الطبي الخاص باللاعب طارق حامد، والذي أتى به من إسبانيا، يظهر تعافيه من الإصابة بنسبة 80 %، ومن الممكن أن يشارك في المباريات، خلال الفترة المقبلة.