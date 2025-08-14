فلوس مشبوهة وشهرة زائفة.. كواليس غسيل أموال البلوجرز على «تيك توك» |فيديوجراف

شهدت الأيام الماضية حملة أمنية مكثفة شنتها وزارة الداخلية لضبط عدد من البلوجرز على منصة “تيك توك”، وذلك على خلفية بلاغات تقدم بها مواطنون ومحامون للمطالبة بالحفاظ على الأسرة المصرية والذوق العام.

وكشفت التحقيقات عن تورط عدد منهم في قضايا غسيل أموال بملايين الجنيهات، من بينهم سوزي الأردنية، شاكر محظور، مداهم، محمد عطية، أم مكة، أم سجدة، لوليتا، ولوشا.

وأكدت الجهات المختصة أن القانون يعاقب المتورطين بالسجن حتى سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، إضافة إلى مصادرة الأصول والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: