ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

تحتوي الفاصوليا البيضاء على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن وتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، كما تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات وحمض الفوليك وعلى العديد من المعادن مثل الحديد، الفسفور، المنجنيز، البوتاسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، فيتامين A، فيتامين B6، فيتامين E، فيتامين D، فيتامين K.

وكل تلك العناصر والفيتامينات تجعل من الفاصوليا اليضاء طعام صحي يمنح الجسم فوائدة علاجية كثيرة مثل: تنظيم مستوى سكر الدم، وتعزيز صحة القلب، وعلاج الانيميا، وتقوية العظام، والوقاية من السرطان، ومنع العيوب الخلقية، وغيرها من الفوائد التي سنتعرف عليها في السطور التالية حسب ما نشر موقع "naturalfoodseries".

فوائد الفاصوليا البيضاء العلاجية ..

1-انقاص الوزن الزائد

تحتوي الفاصوليا البيضاء على نسبة قليلة من الدهون بالاضافة لذلك تحتوي على مواد تبطء امتصاص الكربوهيدرات مما يساعدك على خسارة الوزن الزائد، كما تحتوي على كمية كبيرة من الألياف والتي تمنحك شعور بالامتلاء والشبع لمدة طويلة فتمنعك من التفكير الدائم بالجوع.

2-تعزيز صحة القلب

تحتوي الفاصوليا على ألياف غذائية التى تمد الجسم بالطاقة، كما إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل الثيامين، الريبوفلافين، النياسين، الفولاسين، وحمض الفوليك.

ويعتبر حمض الفوليك أمر حيوي لخفض تركيز الهموسيستين، مما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى إن الفاصوليا البيضاء تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وجميعها عناصر تساعد على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب وإرتفاع ضغط الدم.

3-تعزيز وظائف الجهاز الهضمي

يحتاج الجهاز الهضمي إلى الألياف الغذائية وذلك للتخلص من عسر الهضم، والتهابات القولون المزمنة، والامساك الشديد وهذا يرجع إلى إنها تعمل كملين طبيعي.

4-الشعور بالشبع

تساعد الألياف الغذائية التي تحتوي عليها الفاصوليا البيضاء فى الشعور بالشبع، مما يساعد فى الحفاظ على الجهاز الهضمي، والقلب، بالإضافة إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة وذلك لإحتواء الفاصوليا على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي قبل أن يتمكن الجسم من امتصاصه.

ويساعد تناول الفاصوليا أيضاً في إنخفاض مستويات الكوليسترول الضار، مما يحسن بشكل كبير من ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5-تنظف الجسم من السموم

تبين من خلال الأبحاث الطبية أن الفاصوليا البيضاء تحتوي على معدن نادر جداً يسمى الموليبدينوم وهو من المعادن التي تساعد على نشاط الانزيمات التي تخلص الجسم من السموم.

6-تعزيز وظائف المخ

تحتوي الفاصوليا البيضاء على فيتامين B1 وهو من الفيتامينات التي تساعد في نشاط خلايا المخ ومع الاستمرار في تناول الفاصوليا البيضاء بشكل يومي سوف تتحسن قدراتك العقلية بشكل كبير.

7-الحماية من فقر الدم

تحتوي الفاصوليا البيضاء على نسبة عالية من الحديد، مما يساعد الإنسان في الوقاية من فقر الدم.

8-الوقاية من السرطان

تحتوي الفاصوليا البيضاء على مضادات الأكسدة، التي تحد من نمو الجذور الحرة فى الجسم، مما يساعد في الوقاية من السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم.

9-مصدر جيد للبروتين

تحتوي الفاصوليا البيضاء على البروتين، شأنها شأن اللحوم الحمراء، والدجاج في احتوائهم على البروتين، كذلك تحتوي الفاصوليا البيضاء على البروتين النباتي الذي يزيد الشعور بالشبع ويساعد في فقدان الوزن.

10-الحماية من تشوهات الجنين

تحتوي الفاصوليا البيضاء على حمض الفوليك وهو معدن مهم جداً للنساء الحوامل لأنه يساعد في منع العيوب الخلقية.

11-تعزيز صحة العين

تحتوي الفاصوليا البيضاء على الزنك وفيتامين A والبيوفلافونويد، وجميعهما مهمين للحفاظ على صحة العين، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة العين وتحد من نمو الجذور الحرة الضارة بخلايا العين.

12-تقوي العظام وتحمي المفاصل

تحتوي الفاصوليا البيضاء على نسبة عالية من فيتامين K، والنحاس، والبروتين، والمغنيسيوم، وغير ذلك من العناصر بالاضافة إلى الفيتامينات مما يزيد من قوة العظام ويمنع الهشاشة.