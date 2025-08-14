قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة والأوراق المطلوبة
فضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء تكشف 4 فضائل
صربيا .. تصاعد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة لليوم الثاني
أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس
على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين
كيف تجعل الملائكة توقظك لصلاة الفجر؟.. علي جمعة يُوصي بـ 3 أمور
ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام
فلوس مشبوهة وشهرة زائفة.. كواليس غسيل أموال البلوجرز على «تيك توك» |فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
رنا عصمت

تحتوي الفاصوليا البيضاء على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن وتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، كما تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات وحمض الفوليك وعلى العديد من المعادن مثل الحديد، الفسفور، المنجنيز، البوتاسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، فيتامين A، فيتامين B6، فيتامين E، فيتامين D، فيتامين K.

وكل تلك العناصر والفيتامينات تجعل من الفاصوليا اليضاء طعام صحي يمنح الجسم فوائدة علاجية كثيرة مثل: تنظيم مستوى سكر الدم، وتعزيز صحة القلب، وعلاج الانيميا، وتقوية العظام، والوقاية من السرطان، ومنع العيوب الخلقية، وغيرها من الفوائد التي سنتعرف عليها في السطور التالية حسب ما نشر موقع "naturalfoodseries".

فوائد الفاصوليا البيضاء العلاجية ..

1-انقاص الوزن الزائد

تحتوي الفاصوليا البيضاء على نسبة قليلة من الدهون بالاضافة لذلك تحتوي على مواد تبطء امتصاص الكربوهيدرات مما يساعدك على خسارة الوزن الزائد، كما تحتوي على كمية كبيرة من الألياف والتي تمنحك شعور بالامتلاء والشبع لمدة طويلة فتمنعك من التفكير الدائم بالجوع.

2-تعزيز صحة القلب

تحتوي الفاصوليا على ألياف غذائية التى تمد الجسم بالطاقة، كما إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل الثيامين، الريبوفلافين، النياسين، الفولاسين، وحمض الفوليك.

ويعتبر حمض الفوليك أمر حيوي لخفض تركيز الهموسيستين، مما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى إن الفاصوليا البيضاء تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وجميعها عناصر تساعد على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب وإرتفاع ضغط الدم.

3-تعزيز وظائف الجهاز الهضمي

يحتاج الجهاز الهضمي إلى الألياف الغذائية وذلك للتخلص من عسر الهضم، والتهابات القولون المزمنة، والامساك الشديد وهذا يرجع إلى إنها تعمل كملين طبيعي.

4-الشعور بالشبع

تساعد الألياف الغذائية التي تحتوي عليها الفاصوليا البيضاء فى الشعور بالشبع، مما يساعد فى الحفاظ على الجهاز الهضمي، والقلب، بالإضافة إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة وذلك لإحتواء الفاصوليا على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي قبل أن يتمكن الجسم من امتصاصه.

ويساعد تناول الفاصوليا أيضاً في إنخفاض مستويات الكوليسترول الضار، مما يحسن بشكل كبير من ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5-تنظف الجسم من السموم

تبين من خلال الأبحاث الطبية أن الفاصوليا البيضاء تحتوي على معدن نادر جداً يسمى الموليبدينوم وهو من المعادن التي تساعد على نشاط الانزيمات التي تخلص الجسم من السموم.

6-تعزيز وظائف المخ

تحتوي الفاصوليا البيضاء على فيتامين B1 وهو من الفيتامينات التي تساعد في نشاط خلايا المخ ومع الاستمرار في تناول الفاصوليا البيضاء بشكل يومي سوف تتحسن قدراتك العقلية بشكل كبير.

7-الحماية من فقر الدم

تحتوي الفاصوليا البيضاء على نسبة عالية من الحديد، مما يساعد الإنسان في الوقاية من فقر الدم.

8-الوقاية من السرطان

تحتوي الفاصوليا البيضاء على مضادات الأكسدة، التي تحد من نمو الجذور الحرة فى الجسم، مما يساعد في الوقاية من السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم.

9-مصدر جيد للبروتين

تحتوي الفاصوليا البيضاء على البروتين، شأنها شأن اللحوم الحمراء، والدجاج في احتوائهم على البروتين، كذلك تحتوي الفاصوليا البيضاء على البروتين النباتي الذي يزيد الشعور بالشبع ويساعد في فقدان الوزن.

10-الحماية من تشوهات الجنين

تحتوي الفاصوليا البيضاء على حمض الفوليك وهو معدن مهم جداً للنساء الحوامل لأنه يساعد في منع العيوب الخلقية.

11-تعزيز صحة العين

تحتوي الفاصوليا البيضاء على الزنك وفيتامين A والبيوفلافونويد، وجميعهما مهمين للحفاظ على صحة العين، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة العين وتحد من نمو الجذور الحرة الضارة بخلايا العين.

12-تقوي العظام وتحمي المفاصل

تحتوي الفاصوليا البيضاء على نسبة عالية من فيتامين K، والنحاس، والبروتين، والمغنيسيوم، وغير ذلك من العناصر بالاضافة إلى الفيتامينات مما يزيد من قوة العظام ويمنع الهشاشة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء الفاصوليا البيضاء فوائد الفاصوليا البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

ترشيحاتنا

قول كلام حب لزوجته

هل يجب على الزوج قول كلام حب لزوجته؟.. انتبه

أذكار النوم مكتوبة

أذكار النوم مكتوبة .. حصن نفسك بهذه الأدعية النبوية الثابتة

صورة تذكارية عقب اللقاء

ملتقى موسع للوافدين مع قيادات جامعة الأزهر ومستشارة الإمام الأكبر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يعرضك لمشاكل خطيرة| إليك طرق الوقاية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

بفستان حمالات ..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا
بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا
بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد