بفستان حمالات ..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” من إيطاليا.

وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وملفتة، مرتدية فستانا باللون الأبيض الحمالات.

ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف وبإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمالملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرزالصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وتتميز مى حلمى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.