مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة والأوراق المطلوبة
فضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء تكشف 4 فضائل
صربيا .. تصاعد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة لليوم الثاني
أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس
على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين
كيف تجعل الملائكة توقظك لصلاة الفجر؟.. علي جمعة يُوصي بـ 3 أمور
ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام
فلوس مشبوهة وشهرة زائفة.. كواليس غسيل أموال البلوجرز على «تيك توك» |فيديوجراف
الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يعرضك لمشاكل خطيرة| إليك طرق الوقاية

اسماء محمد

تأتى المضادات الحيوية فى مقدمة الأدوية الأكثر شهرة فى العالم حيث يتم استخدامها على نطاق واسع لعلاج عدد كبير من الأمراض ولكن الإسراف فى تناولها أو استخدامها بشكل عشوائي يعرضك لمخاطر صحية عديدة.

ووفقا لما جاء فى موقع كلية الطب بجامعة نبراسكا نكشف لكم أهم أضرار الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية وطرق الوقاية منها.

الحساسية الحشرية

مضاعفات المضادات الحيوية


ردود الفعل التحسسية 

 قد تُصاب بالحساسية في أي وقت، حتى لو كنت قد استخدمت المضاد الحيوي بأمان سابقًا والاستخدام السابق لا يضمن عدم ظهور رد فعل تحسسي ومعظم ردود الفعل التحسسية للمضادات الحيوية تكون ردود فعل جلدية طفيفة نسبيًا قد تحدث أحيانًا ردود فعل تحسسية تهدد الحياة، مع تورم في الحلق وصعوبة في التنفس و إذا كنت تشك في إصابتك برد فعل تحسسي، فتوقف عن تناول الدواء واستشر طبيبك.

التأثير على توازن الجسم

 لا تستطيع المضادات الحيوية التمييز بين بكتيريا الجسم الطبيعية والبكتيريا المسببة للأمراض وينتج عن ذلك غالبًا اضطراب في التوازن الطبيعي للكائنات الحية، مما قد يؤدي إلى إسهال حاد، أو التهاب المهبل الفطري الأكثر شيوعًا لدى النساء وقد تنشأ مضاعفات أخرى نتيجةً للآثار الجانبية لبعض المضادات الحيوية، مثل اضطراب الجهاز الهضمي الشديد، وحساسية الشمس، والتفاعلات مع أدوية أخرى.

مقاومة البكتيريا

 يعتقد الكثيرون خطأً أن الناس يستطيعون "التعود" على المضادات الحيوية و هذا ليس صحيحًا، بل يمكن للبكتيريا أن تُطوّر مقاومةً لها و كلما زاد استخدام المضادات الحيوية، زادت مقاومتها و بعض البكتيريا مقاومة لجميع المضادات الحيوية المعروفة وأصبحت مقاومة المضادات الحيوية مصدر قلق كبير في الولايات المتحدة، وكذلك في بعض الدول النامية حيث تتوفر المضادات الحيوية بدون روشتة و في الدول التي يكون فيها استخدام المضادات الحيوية محدودًا، أصبحت البكتيريا أكثر حساسيةً لها.

البكتيريا

نصائح لاستخدام المضادات الحيوية


تناول المضاد الحيوي حسب توجيهات مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي.
تناول المضاد الحيوي حتى تنتهي كل الأدوية.

تناول المضاد الحيوي فقط للحالة الموصوفة له.
تتفاعل بعض المضادات الحيوية مع الطعام أو الأدوية الأخرى، أو قد تزيد من حساسية الجسم لأشعة الشمس أو تسبب الدوخة لذا استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد من هذه التفاعلات.
تنبيه الطبيب أو الصيدلي إلى أي حالات طبية جديدة قد تنشأ أثناء العلاج بالمضادات الحيوية.
لا تشارك المضادات الحيوية مع الأصدقاء أو العائلة أبدًا.
لا تتناول المضادات الحيوية منتهية الصلاحية.

