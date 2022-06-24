التضخم يشل حركة السكك الحديدية البريطانية.. فيديو

عرضت فضائية " العربية " مشاهد من السكك الحديدية البريطانية ، والتي تتعرض للأضراب بسبب التضخم الذي تعاني منه بريطانيا .

وأدى ذلك التضخم لحدوث شلل لحركة السكة الحديدية البريطانية ، ووصل التضخم في شهر ابريل الماضي لـ 9% .



وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 9.1% على أساس سنوي في مايو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في تعميق أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

وجاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% متماشياً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز وأعلى قليلا من الزيادة البالغة 9% المسجلة في أبريل ، مسجلة أكبر ارتفاع سنوي منذ بدء التسجيلات في عام 1989.