الإسكندرية أولا.. نقيب السياحيين يكشف عن وجهات المصريين في الصيف |فيديو

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن مصر تمتلك أكثر من 33 مدينة ساحلية، ومعظمها تتركز في الساحل الشمالي، ومن أهمها الإسكندرية، حيث إنها الواجهة الرئيسية للمصريين كسياحة داخلية.

وأضاف "حلقة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "تن"، أن مدينة مرسى مطروح تعد الأروع والأجمل، وكذلك يعتبر الساحل الشمالي اختيار نسبة كبيرة من المصريين خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن القصير لا تحظى باختيار نسبة كبيرة من المصريين.

ولفت نقيب السياحيين، إلى أن المشروع القومي لتطوير الطرق ساهم في زيادة حركة السياحة وزيادة معدلات السفر بين المحافظات.

