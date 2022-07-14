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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام الخولي يتفقد محطات الوقود والمواقف بسيناء للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

جولة ناءب محافظ شمال
جولة ناءب محافظ شمال سيناء علي محطات الوقود


تفقد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، محطات الوقود والموقف العام بالعريش، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
وأكد الخولي، علي التزام السائقين على مختلف خطوط السفر بتعريفة الركوب الجديدة التي أقرتها المحافظة بعد ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 
وجه نائب المحافظ بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة علي مختلف خطوط السفر في مكان واضح للمواطنين، بجانب وضع ملصق بتعريفة الركوب علي السيارات ، مع تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين.

توافر كميات من الوقود 


أشار الخولي الي انتظام العمل في محطات الوقود على مستوى المحافظة عقب زيادة سعر الوقود، والبيع بالتسعيرة الجديدة، لافتا توافر كميات من الوقود في مختلف المحطات تكفي لعدة إيام، بخلاف ما يرد للمحافظة بصورة منتظمة.
وجه الخولي بمتابعة الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة بمختلف مدن المحافظة ، وعدم رفع الأسعار بالنسبة للسلع والخضر والفاكهة، وعدم رفع تكلفة نقل السلع والخضر والفاكهة التي تصل الي المحافظة. 
رافق نائب المحافظ خلال جولته التفقدية العقيد وائل زكي، وكيل إدارة مرور شمال سيناء،وايهاب بكير، سكرتير مركز ومدينة العريش، ووحيد العسكري مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء..

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محافظ شمال سيناء يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لخطوط النقل الداخلية والخارجية

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محطات الوقود الموقف السائقين الركوب

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