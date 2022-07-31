طريقة عمل البيتزا بالفراخ على الطريقة الإيطالية

طريقة عمل البيتزا ، من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل ، وقد تتنوع طريقة عمل البيتزا ، لذلك يمكن أن تقدم بأكثر من طريقة ونقدم لكي:

طريقة عمل البيتزا بالفراخ

إذا كنتي تودين تقديم بيتزا الدجاج يمكن أن تعتمدي علي بعض المكونات البسيطة من شرائح الفلفل الأحمر ، هي مجرد عدد قليل من المكونات التي استخدمناها لتزيين هذا الطبق.

مكونات

قائمة التحقق من المكونات

1 (12 أونصة) عجينة بيتزا طازجة

2 1/2 ملاعق كبيرة زيت زيتون ، مقسمة

2 من صدور الدجاج منزوعة الجلد والعظام ، مقطعة إلى مكعبات

كوب بصل مقطع رأسياً

4 أونصات كريميني فطر مقطع إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم طازج

2 ملاعق صغيرة دقيق الذرة

1 فلفلة ، منزوعة البذور ومقطعة إلى شرائح

¾ ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

2 ملاعق صغيرة من الزعتر المفروم الطازج

طريقة عمل البيتزا بالفراخ



دع العجين يرتاح ، مغطى ، في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة.

2

يسخن الفرن إلى 450 درجة.

الخطوه 3

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية. أضف 1 1/2 ملعقة صغيرة زيت ودجاج ونقانق. يقلى 5 دقائق. يُرفع المزيج من المقلاة. أضف 1 ملعقة كبيرة زيت إلى المقلاة. دوامة. أضف البصل والفطر والثوم. يقلى لمدة 5 دقائق مع التحريك باستمرار.

الخطوة 4

قم بضرب العجين. يرش دقيق الذرة على صينية الخبز. افردي العجينة على شكل دائرة 14 بوصة على صينية الخبز. دهن العجين بملعقة كبيرة من الزيت. يرش 2 أوقية من الجبن. رتب خليط الدجاج ومزيج الخضار والفلفل على الجبن ، واترك حدود 1/4 بوصة. يُغطى بالجبن المتبقي والفلفل الأحمر المطحون. تُخبز على حرارة 450 درجة لمدة 20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون. يرش بالأعشاب. مقطعة إلى شرائح.

طريقة عمل البيتزا الايطالية

تعد طريقة عمل البيتزا في البيت تحتاج الي بعض المكونات الاساسية مثل الخميرة ولدقيق فمن أفضل دقيق لعجينة البيتزا المنزلية دقيق الخبز هو أفضل دقيق لعجينة البيتزا محلية الصنع.

يمكنك استخدام الدقيق لجميع الأغراض بدلاً من دقيق الخبز المطلوب في الوصفة ، لكن دقيق الخبز يحتوي على نسبة أعلى من الغلوتين مقارنة بالدقيق متعدد الأغراض وسيصنع قشرة مقرمشة للبيتزا.

1 1/2 كوب (355 مل ماء دافئ (105 درجة فهرنهايت - 115 درجة فهرنهايت)

1 عبوة (2 1/4 ملعقة صغيرة) خميرة جافة نشطة

3 3/4 أكواب (490 جم) دقيق خبز

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز (يُغفل عند طهي البيتزا في فرن بيتزا يعمل بالحطب)

2 ملاعق صغيرة ملح كوشير

1 ملعقة صغيرة سكر

مكونات البيتزا وخيارات الصدارة

زيت الزيتون البكر الممتاز

دقيق الذرة (للمساعدة في تحريك البيتزا على حجر البيتزا)

صلصة الطماطم (ناعمة أو مهروسة)

جبنة موزاريلا مبشورة

جبنة موزاريلا طازجة ، مقسمة إلى كتل صغيرة

جبنة فونتينا ، مبشورة

جبنة بارميزان مبشورة

جبنة فيتا مفتتة

الفطر ، مقطع رقيقًا جدًا إذا كان نيئًا أو مقليًا أولًا

الفليفلة الحلوة والسيقان والبذور مقطعة إلى شرائح رقيقة جدًا

بيبرونشيني إيطالي مقطع شرائح رقيقة

نقانق إيطالية مطبوخة ومفتتة

زيتون اسود شرائح

ريحان مفروم طازج

جرجير صغير يضاف في القليل من زيت الزيتون ويضاف مع خروج البيتزا من الفرن

بيستو

بيبروني مقطع رقيق

:

نضيف الدقيق والملح والسكر وزيت الزيتون ، وباستخدام ملحق مضرب الخلط ، نخلط على سرعة منخفضة لمدة دقيقة. ثم استبدل مضرب الخلط بملحق خطاف العجين.

طريقة عمل البيتزا الايطالية

ضع الماء الدافئ في وعاء كبير لخلاط قوي. رش الخميرة فوق الماء الدافئ واتركها لمدة 5 دقائق حتى تذوب الخميرة.

قلبي المزيج بعد 5 دقائق إذا لم تذوب الخميرة تمامًا. يجب أن تبدأ الخميرة في تكوين رغوة أو تتفتح ، مما يشير إلى أن الخميرة لا تزال نشطة وحيوية.

(لاحظ أنه إذا كنت تستخدم "خميرة فورية" بدلاً من "خميرة نشطة" ، فلا داعي للتدقيق. فقط أضف إلى الدقيق في الخطوة التالية.)

اعجن عجينة البيتزا على سرعة منخفضة إلى متوسطة باستخدام خطاف العجين حوالي 7-10 دقائق.

إذا لم يكن لديك خلاط ، يمكنك خلط المكونات معًا وعجنها يدويًا.

يجب أن تكون العجينة لزجة قليلاً أو لزجة عند لمسها. إذا كان رطبًا جدًا ، رشي القليل من الدقيق.



انشر طبقة رقيقة من زيت الزيتون على وعاء كبير من الداخل. نضع عجينة البيتزا في الوعاء ونقلبها حتى تتغطى بالزيت.

في هذه المرحلة ، يمكنك اختيار المدة التي تريد أن يتخمر فيها العجين ويرتفع. سيؤدي التخمير البطيء (24 ساعة في الثلاجة) إلى نكهات أكثر تعقيدًا في العجين. التخمير السريع (ساعة ونصف في مكان دافئ) سيسمح للعجين بالنمو بشكل كافٍ للعمل به.

غطي العجينة بغلاف بلاستيكي.

لارتفاع سريع ، ضع العجينة في مكان دافئ (75 درجة فهرنهايت إلى 85 درجة فهرنهايت) لمدة 1 1/2 ساعة.

للحصول على ارتفاع متوسط ​​، ضع العجينة في مكان بدرجة حرارة الغرفة العادية (ستعمل طاولة المطبخ بشكل جيد) لمدة 8 ساعات. لفترة أطول ، برد العجين في الثلاجة لمدة 24 ساعة (ليس أكثر من 48 ساعة).

كلما طالت مدة الارتفاع (إلى حد ما) كانت النكهة أفضل للقشرة.

سخني الفرن إلى 475 درجة فهرنهايت لمدة 30 دقيقة على الأقل ، ويفضل ساعة. إذا لم يكن لديك حجر بيتزا ، يمكنك استخدام صينية بيتزا أو صينية خبز سميكة ؛ أنت بحاجة إلى شيء لا يتشوه في درجات الحرارة العالية.

نقسم العجينة إلى كرتين:

انزع الغطاء البلاستيكي عن العجين. نثر الدقيق على يديك وادفع العجين لأسفل حتى يفرغ قليلاً. تقسم العجينة إلى نصفين.

شكلي كرتين دائريتين من العجين. ضع كل منها في وعاء خاص بها ، وقم بتغطيتها بالبلاستيك واتركها لمدة 15 دقيقة (أو حتى ساعتين).

قم بإعداد الطبقة التي تريدها. لاحظ أنك لن ترغب في تحميل كل بيتزا بالكثير من الإضافات لأن القشرة لن تنتهي بهذه الطريقة.

يكفي ثلث كوب من كل من صلصة الطماطم والجبن لبيتزا واحدة. تغطي قطعة أو فطران مقطعتان شرائح رقيقة البيتزا.

افرد كرة العجين وافردها في شكل دائري:

اعمل كرة واحدة من العجين في كل مرة ، وخذ كرة واحدة من العجين وافردها بيديك على سطح عمل مرشوش قليلًا بالدقيق.

ابدأ من المنتصف واتجه للخارج ، استخدم أطراف أصابعك للضغط على العجين حتى تصل سماكته إلى 1/2-inch. اقلب العجينة ومدها حتى لا تتمدد أكثر.

دع العجين يرتاح لمدة 5 دقائق ثم استمر في مده حتى يصل إلى القطر المطلوب - 10 إلى 12 بوصة.

تعامل العجينة بلطف!

يمكنك أيضًا رفع حواف العجين بأصابعك ، وترك العجين يتدلى ويمتد ، أثناء العمل حول حواف العجين.

إذا ظهرت فجوة في العجين ، ضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وادفع العجين معًا مرة أخرى لإغلاق الفتحة.

استخدم راحة يدك لتسطيح حافة العجين حيث تكون أكثر سمكًا. اقرص الحواف إذا كنت تريد تشكيل شفة.

تُدهن بصلصة الطماطم وتُرش بالإضافات:

تُسكب صلصة الطماطم بالملعقة ، ويُرش بالجبن ، ثم ضع الطبقة التي تريدها على البيتزا. احرص على ألا تفرط في تحميل البيتزا بالكثير من الإضافات ، وإلا ستصبح البيتزا رطبة.