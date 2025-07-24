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طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

تصدَّرت الكليات العلمية محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 وتعد المرحلة الاولي عبارة عن الكليات ذات المجموع العالي.

الكليات الاكثر بحثا في تنسيق 2025

وتعد الكليات العلمية الأكثر بحثا خلال الساعات القليلة الماضية ويريد الجميع معرفة مؤشراتها، يتوقع خبراء التعليم أن كليات الطب سنقبل عدد كبير من الطلاب لذلك من المتوقع انخفاض بسيط في القبول بكليات الطب خاصة مع افتتاح عدد كبير من الجامعات الاهلية والحكومية.

 

تنسيق المرحلة الاولي في تنسيق الجامعات للعام الماضي 2024

كلية الطب البشري 93.17%
كلية طب الأسنان 92.68%
كلية الصيدلة 91.7%
كلية العلاج الطبيعي 92.19
كلية الهندسة 88.65%
كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة
كلية التمريض 84.41%
كلية الألسن 84.41%
كلية الآثار 78%
كلية الإعلام 83.17%
كلية السياسة والاقتصاد 85.12%
كلية الآداب 60.85%
كلية التجارة 68.7%
 

كيفية معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات:

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات من خلال رابط موقع التنسيق حيث نستشهد كل عام بتنسيق العام الماضي حيث توجد فروق بسيطة حسب نسبة شرائح النجاح في نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا.
 

الكليات العلمية جوجل نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2025

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