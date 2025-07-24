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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ الفتيات الأوائل في الثانوية العامة لعام 2025

المستشارة أمل عمار
المستشارة أمل عمار
أمل مجدى

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار ونائبته وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني للفتيات الأوائل فى الثانوية العامة لعام 2025.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ تقديرها واعتزازها بالفتيات الأوائل اللواتي حصلن على المراكز الأولى في شعبتي الأدبي وشعبة علمي رياضة مؤكدة أنهن يمثلن مستقبلاً واعداً للمرأة المصرية.

وقدمت المستشارة أمل عمار الشكر والتقدير لأولياء أمور الطالبات وذلك لتقديمهم الدعم والمساندة لبناتهن عبر توفير بيئة مناسبة تشجعهم على التحصيل العلمي والدراسة وتحقيق أعلى مراتب النجاح.

واعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم نتيجة الدور الأول لطلاب إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والقديم 72.7%.

المستشارة أمل عمار القومي للمرأة التهاني الثانوية العامة التربية والتعليم

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