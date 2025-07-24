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السكة الحديد تنظم لقاءات توعوية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس في المحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تنظم لقاءات توعوية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس في المحافظات

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

تنظم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الندوات التوعوية والزيارات الميدانية في إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل برفع الوعي الوطني لدي الشباب وطلبة المدارس المصرية ونشر قواعد السلامة العامة والممارسات الإيجابية فى التعامل مع مختلف وسائل النقل وخاصة مرفق السكك الحديدية ، وذلك حفاظاً علي هذا المرفق الحيوي الذى يخدم قرابة المليون مواطن يومياً . 
 

 ونظمت الهيئة زيارة لعدد من طلبة مدرسة أحمد عرابى الرسمية للغات بمديرية التعليم بالجيزة ، داخل محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل ، تم خلالها  تعريف الطلبة بالمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية خاصة فى قطاع السكك الحديدية ، والوقوف على أعمال التطوير والتحديث المستمر لأسطول الهيئة من القطارات والمحطات ومنظومة الإشارات والسيطرة الآلية لتوفير عوامل الأمان والسلامة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم أفضل الخدمات في مختلف القطاعات . 
    

تأتي هذه المبادرة في إطار حزمة من الإجراءات التوعوية والتربوية التي تنفذها وزارة النقل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية والتي تشمل عقد الندوات والمؤتمرات ولقاءات التوعية الدينية والوطنية  للتوعية بالحفاظ على الممتلكات العامة وخطورة التعدي على مرافق الدولة مثل رشق القطارات بالحجارة والعبور من الأماكن غير المخططة والتبعات القانونية لمثل هذه الممارسات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
    

تربية الأطفال والشباب على السلوك الحضاري واحترام القانون

وعبر المشاركين في الفاعلية عن سعادتهم البالغة بزيارة محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل التي تمثل واجهة حضارية تعكس مستوى التطوير والتحديث الذى تشهده الدولة المصرية في كافة المجالات، مؤكدين على حرص المؤسسات التعليمية على أداء دورها الأصيل في تربية الأطفال والشباب على السلوك الحضاري، واحترام القانون، والحفاظ على مرافق الدولة، وعلى رأسها السكك الحديدية.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمواطنين المشاركة الإيجابية والفعالة في الحفاظ علي منجزات ومقدرات الشعب المصري والتصدي للممارسات والسلوكيات السلبية والشائعات التي تستهدف الاضرار بمرفق السكك الحديدية.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر التعليم الزيارات الميدانية

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