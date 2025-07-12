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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جميع كليات علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عن كليات شعبتي علوم ورياضية وأدبي المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، وذلك استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد.

كليات علمي علوم ورياضية وأدبي 

كليات علمي رياضية
- كلية هندسة التعدين والبترول.

- كلية الزراعة.

- كلية الأطفال.

- كلية الهندسة.

- كلية التربية الرياضية.

-كلية حقوق إنجليزي.

- كلية حاسبات ومعلومات.

- كلية الاقتصاد المنزلي.

- كلية العلوم.

- كلية علوم البترول والتعدين بمطروح.

- كلية التربية.

- المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا (شعبة علوم الحاسوب).

- كلية الحقوق.

- كلية التجارة.

- كلية الفنون التطبيقية.

- كلية التربية النوعية.

- كلية السياحة والفنادق.

كليات أدبي 2025
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية التربية.

- كلية تجارة إنجليزي.

- كلية الآداب.

- كلية اللغات والترجمة.

- كلية الألسن.

- كلية التربية النوعية.

- كلية الإعلام.

- كلية علوم الآثار.

- كلية الفنون الجميلة.

- المعاهد العليا للغات والترجمة

- كلية الجغرافيا والمساحة..

- كلية حقوق إنجليزي.

- كلية دار العلوم.

- كلية رياض الأطفال.

- كلية الاقتصاد المنزلي.

- كلية حقوق..

- كلية التجارة.

- المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا.

- كلية الخدمة الاجتماعية.

كليات علمي علوم 2025
- كلية طب الأسنان

- كلية الصيدلة.

- كلية العلاج الطبيعي.

- كلية الطب.

- كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف.

- كلية العلوم.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- كلية حاسبات ومعلومات (بايو ميديكال أو بايونفورماتيكس).

- كلية الألسن.

- كلية الإعلام.

- كلية الفنون الجميلة.

- كلية تجارة إنجليزي.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية علوم البترول والتعدين بمطروح.

- كلية الفنون التطبيقية.

- كليات التربية والتربية النوعية.

- المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا (شعبة علوم الحاسوب).

- كلية حقوق إنجليزي.

- كلية اللغات والترجمة.

- كلية دار العلوم.

- كلية الآداب.

- كلية التربية الرياضية.

- كلية حقوق.

- كلية رياض الأطفال.

- كلية الزراعة.

- كلية الاقتصاد المنزلي.

- كلية التجارة.

- كلية السياحة والفنادق.

امتحانات الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة 2025 طلاب الثانوية العامة تنسيق القبول بالجامعات

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