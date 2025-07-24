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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025

يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 وإعلان الحد الأدنى للمرحلة لجميع الشعب .

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 

وبحسب مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي، تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة وفقًا لمؤشرات النتيجة العامة فور ظهورها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن الوصول له الآن من خلال https://natega.elbalad.news/ 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

ادخل على نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/ 

اكتب رقم الجلوس

حدد النظام القديم او الجديد

اضغط على النتيجة

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