ابتزاز مسئولي مستشفى بهية بـ2 مليون جنيه.. عقوبة أدمن صفحة فيسبوك

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغ حرره مسؤولو مستشفى بهية للكشف عن أمراض سرطان الثدي بقسم شرطة الطالبية يتهمون فيه أدمن صفحة على فيسبوك بابتزاز المؤسسة وطلب مبلغ 2 مليون جنيه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الطالبية بتلقي بلاغًا من محامي مؤسسة مستشفى بهية ومسؤول أمن إداري بالمستشفى يتهمان فيه القائم على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتهديدهم بتشويه صورة المستشفى بنشر فيديوهات ومنشورات ضدها لرفضهم منحه التسويق الإعلاني الإلكتروني للمؤسسة مقابل 2 مليون جنيه.

تم تشكيل فريق بحث بفحص ملابسات الواقعة والتنسيق مع مباحث الانترنت للوقوف على حقيقة البلاغ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الابتزاز الإلكتروني.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.