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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عايدة رياض: لم يجمعني لقاء بـ نيرة أشرف ولا يصح المتاجرة باسمها

الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض - الراحلة نيرة أشرف

كشفت الفنانة عايدة رياض حقيقة ما تردد عن تصويرها عمل فني جمعها بالفتاة الراحلة نيرة أشرف قبل مقتلها ، بعد تصريحات أحد المخرجين بذلك . 

وقالت عايدة رياض في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : هذا الكلام عار تماماً من الصحة ، وليس حقيقيا أنني التقت بالأساس بالراحلة نيرة أشرف حتى يجمعنا عمل فني . 

وتابعت عايدة رياض : هناك أحد المخرجين ادعى أن هناك عملا فنيا جمعني بالراحلة نيرة أشرف ، وأنني قلت له إنها تشبهني كثيراً وستكون مناسبة للدور، ولا يمت للواقع بصلة، وقد حاول تدعيم ادعاء بنشره مكالمة جمعتني به، فعادة لا أرد أي مخرج شاب يتحدث معي كنوع من الدعم فى حال وجود سيناريو جيد يصلح لأن أشارك فيه . 

الفنانة القديرة عايدة رياض 

وأضافت عايدة رياض : أرجو من الجميع عدم المتاجرة بالراحلة فهي الآن فى ذمة الله لا يصح استغلال اسمها فى الآمر .

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وكانت قد استعادت الفنانة عايدة رياض ذكرياتها الصعبة مع مرض السرطان ونشرت صورة لها عبر "إنستجرام".

وكتبت "رياض": "كل ما اشوف الصورة دي بشكر ربنا انه حياني من تاني بعد ما كان السرطان واكل صحتي وجلسات الكيماوي كانت بتوقعلي شعري".

وتابعت عايدة رياض: "ممكن تاخدوا بالكم من ملامحي كانت مرهقة ازاي محدش هيحس بالمرض إلا صاحبه أنا فعلا وقتها كنت في حالة صمت وكنت بشتغل وأنا مريضة، كانت معاناة والحمد لله ربنا قومني بالسلامة ووقفت على رجلي من تاني و كل ما أقوم من النوم بحمد ربنا انه شفاني وعافاني ربنا يحميكم و يحفظكم يا حبايبي".

وحرصت الفنانة عايدة رياض، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82، الثلاثاء الماضي 17 مايو.

ونشرت عايدة رياض صورة لها مع الزعيم من فيلم اللعب مع الكبار، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "‏أيوة كدة اظهر وبان على حقيقتك، عايز تخلع سِنة سِنة، ما خلاص ما انتَ أكلت وشربت وحضنت وبوست، كل سنة وانت طيب يا صاحب السعادة".

 

عايدة رياض مرض السرطان الفنانة عايدة رياض نيرة أشرف السرطان

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